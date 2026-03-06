Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε θείος – Ο τρίδυμος αδελφός του απέκτησε το πρώτο του παιδί

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ετοιμάζεται να αποκτήσει σε λίγο καιρό το δεύτερο μωράκι του, ενώ ακόμα ένα παιδάκι «κατέφτασε» στην ευρύτερη οικογένειά του. Ο γνωστός τραγουδιστής έγινε θείος και ο τρίδυμος αδελφός του, Παύλος Αργυρός, πατέρς για πρώτη φορά.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης έχει μεγάλη αδυναμία και στα δύο του αδέλφια, Παύλο και Κατερίνα και είναι πολύ κοντά τους. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο αδελφός του συνεργάζονται κιόλας.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υπέροχο γιατρό μας και στην εξαιρετική ομάδα του, αλλά και στις μαίες, τα κορίτσια, που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή. Η ευγνωμοσύνη μας είναι απέραντη. Ευχαριστούμε για όλα», έγραψε η σύζυγος του Παύλου Αργυρού στο Instagram.

Σημειώνεται ότι το μωράκι που απέκτησε το ζευγάρι είναι αγοράκι.

Ο Παύλος Αργυρός παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 2021 με πολιτικό γάμο με την εκλεκτή της καρδιάς του, Άννα Μαρία Αναξαγόρου και στη συνέχεια έκαναν και θρησκευτική τελετή, έναν χρόνο αργότερα.

Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα απέκτησαν τον Νοέμβριο του 2024 τον γιο τους, Βασίλη και τον περασμένο Ιούλιο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Λαγονήσι.

Πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, που θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά ανακοίνωσαν ότι θα το δεύτερο παιδάκι τους θα είναι κοριτσάκι.