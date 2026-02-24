MENOY

O Κωνσταντίνος Αργυρός χαλαρώνει μόνος μέσα σε μία σάουνα – Φωτογραφία

THESTIVAL TEAM

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράζεται κατά καιρούς στιγμές από τη ζωή του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Αυτό έκανε και σήμερα που ανέβασε μία σειρά με φωτογραφίες του από διάφορες στιγμές του. Αυτή που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον ήταν μία πόζα του Κωνσταντίνου Αργυρού την ώρα που χαλάρωνε μόνος του μέσα σε μία σάουνα.

«Recovery», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο γνωστός τραγουδιστής.

Κάτω από την ανάρτησή τους, αμέτρητοι fans του έσπευσαν και έκαναν κολακευτικά σχόλια με καρδιές και φωτιές.

Επίσης, μέσω των stories του ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανακοίνωσε ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει συναυλία στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Ιουλίου 2026. Η εμφάνισή του θα γίνει στο Harbiye Cemil Topuzlu Open-Air Theater και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο τραγουδιστής εμφανίζεται στην Τουρκία, μετά την πρώτη του sold out συναυλία που είχε δώσει στον ίδιο χώρο τον Ιούλιο του 2025.

Κωνσταντίνος Αργυρός

