Ο Ιάσονας Μανδηλάς έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του – Δείτε το βίντεο

Ο Ιάσονας Μανδηλάς ζει μια υπέροχη περίοδο στην προσωπική του ζωή, καθώς όχι μόνο είναι ερωτευμένος, αλλά ετοιμάζεται να επισημοποιήσει τη σχέση του με τον σύντροφό του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έκανε πρόταση γάμου στον αγαπημένο του, ο οποίος είπε το πολυπόθητο «ναι».

Ο Ιάσονας Μανδηλάς και ο σύντροφός του, Ηρόδοτος, ταξίδεψαν στην Πράγα και εκεί ο τραγουδιστής, σε μια ρομαντική βαρκάδα, του ζήτησε να γίνει ο σύζυγός του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ηρόδοτος συγκινήθηκε, με τον Ιάσονα Μανδηλά να φαίνεται πιο ευτυχισμένος από ποτέ.

