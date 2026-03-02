Ο γιος του Τομ Χανκς ταξίδεψε με το ελληνικό του διαβατήριο στην Κολομβία και δεν μπορεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ – “Ελευθερώστε με”

Ο γιος του Τομ Χανκς λέει ότι εγκλωβίστηκε στην Κολομβία χωρίς έγκυρο διαβατήριο για να επιστρέψει στις ΗΠΑ και ζήτησε από τους διαδικτυακούς του φίλους να τον «ελευθερώσουν».

Ο Τσετ Χανκς αποκάλυψε μέσω βίντεο στο Instagram ότι η προσπάθειά του να αποφύγει πιθανά προβλήματα με το αμερικανικό του διαβατήριο τον οδήγησε σε μεγαλύτερες περιπέτειες.

Ο 35χρονος ταξίδεψε αρχικά στο Πουέρτο Ρίκο για τα γενέθλια ενός φίλου του και στη συνέχεια μετέβη στο Μεδεγίν για να επισκεφτεί ακόμα ένα άτομο. Ο ίδιος λέει πως είχε μαζί του το ελληνικό διαβατήριο, διότι το αμερικανικό θα έλεγε σύντομα.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη κατά την προσπάθεια αναχώρησης από την Κολομβία. Στο αεροδρόμιο του ανακοινώθηκε ότι, εφόσον ταξιδεύει με διαβατήριο ξένης χώρας, οφείλει να επιδείξει πράσινη κάρτα για να εισέλθει στις ΗΠΑ.

Ως πολίτης των ΗΠΑ, ο Τσετ Χανκς δεν διαθέτει πράσινη κάρτα και χωρίς το αμερικανικό του διαβατήριο δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Ο ίδιος ανέφερε πως ενώ βρίσκεται στο Μεδεγίν, η πλησιέστερη αμερικανική πρεσβεία είναι στην Μπογκοτά.

Αν και η πτήση μεταξύ των δύο πόλεων διαρκεί περίπου μία ώρα, ο ίδιος εξέφρασε τη δυσφορία του για τη διαδικασία και επέλεξε να κλείσει την ανάρτησή του λέγοντας: «Ελευθερώστε με».