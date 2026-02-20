Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε να τραγουδήσει χθες, είχε μερικές ενοχλήσεις, λέει ο γιατρός του μετά το χειρουργείο

Μερικές ενοχλήσεις που ένιωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ο λόγος, που δεν κατάφερε παρά την πρόθεσή του, να εμφανιστεί στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει, μετά το χειρουργείο που έκανε.

Ο καλλιτέχνης πήρε πριν από λίγες ημέρες εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση χολής και πρώτο του μέλημα ήταν να επιστρέψει στη σκηνή. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στο «Πρωινό» ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε κανονικά πρόβα, με σκοπό να τραγουδήσει την Πέμπτη.

Όπως εξήγησε ο κ.Ζαφειρίου, ο τραγουδιστής ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, και έτσι αποφασίστηκε να επιστρέψει στη σκηνή το Σάββατο. Όπως είπε ο γιατρός του: «Δεν κατάφερε να τραγουδήσει χθες. Εμείς του είχαμε πει μια βδομάδα ρητή ανάρρωση. Χειρουργήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Είπαμε να πάει το Σάββατο στο μαγαζί. Αυτός ήθελε να πάει και χτες να τραγουδήσει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε μερικές ενοχλήσεις. Πήγε, έκανε την πρόβα του, αλλά ξέρετε όταν τραγουδάς, χρησιμοποιείται και η κοιλιά για αναπνοή. Δεν μπορούσε ας πούμε, άλλωστε ο Γιώργος είναι και πολύ δραστήριος στη σκηνή, όπως ξέρετε. Οπότε του είπαμε, άστο, το Σάββατο να πάει μια και καλή».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μετά την επέμβαση για την αφαίρεση της χολής του. Ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρείου, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Happy Day» και τόνισε ότι η εγχείρηση είχε επιτυχία και η ανάρρωση του τραγουδιστή εξελίσσεται ομαλά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, όπου ο τραγουδιστής παρέμεινε για πέντε ημέρες, αρχικά παρουσίασε συμπτώματα ίωσης, αλλά κατά τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη χολόλιθου, γεγονός που έκανε απαραίτητη την άμεση χειρουργική επέμβαση: «Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης».