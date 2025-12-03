Ο Γιάννης Βούρος συγκινεί για τον γιο του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας: “Είναι μεγάλος δάσκαλος”

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Βούρος στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τετάρτης (03/12) και αναφέρθηκε στον γιο του Στέφανο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, ενώ μίλησε και για την πολιτική και για τη σειρά «Μία νύχτα μόνο» του MEGA, όπου πρωταγωνιστεί.

Μάλιστα, ο Γιάννης Βούρος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι πάντα είχε μια ευαισθησία απέναντι σε αυτούς που η κοινωνία τους θεωρεί άτομα του περιθωρίου.

«Θέλει θάρρος να πεις σε κάποιον τα πράγματα που δεν σου αρέσουν σε εκείνον. Υπήρχαν πράγματα που ήθελα να πω στους γονείς μου και δεν είπα, παρότι έφυγαν από τη ζωή μεγάλοι. Με τα παιδιά μου αλλά και άλλα άτομα που είναι στο στενό περιβάλλον, τα λέμε», δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Βούρος.

«Πάντα είχα μια ευαισθησία απέναντι σε αυτούς που η κοινωνία τους θεωρεί άτομα του περιθωρίου. Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Στέφανος, ασχολήθηκε συνειδητά με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες. Ο Στέφανος είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Αυτή τη διαφορετικότητα γιατί να μην την αναγνωρίσουμε ως τη διαφορετικότητα ενός ανθρώπου που κάνει κάτι άλλο από αυτό που κάνεις εσύ; Η διαφορετικότητα για μένα είναι τελείως πλασματική ως προς τα άτομα αυτά», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας.

Παράλληλα, ο Γιάννης Βούρος που πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», αναφέρθηκε στον ρόλο του Νταγιάννου που υποδύεται.

«Είναι παλαιάς κοπής αρσενικό, με την έννοια του σκληρού και αυτοδημιούργητου. Υπάρχουν χαραμάδες απ’ όπου μπορούμε να δούμε τις ευαισθησίες αυτού του ανθρώπου και το παρελθόν του, από το οποίο προέκυψαν αυτές οι απόλυτες απόψεις και οι αποφάσεις του. Πρέπει να αγαπάμε τους χαρακτήρες που υποδυόμαστε στο θέατρο και την τηλεόραση, ακόμα και τους κακούς», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Γιάννης Βούρος ανέφερε ότι πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας» στο θέατρο Δημήτρης Χορν.

Δείτε το βίντεο