Ο Γιάννης Σμαραγδής για τις κριτικές στον “Καποδίστρια”: Ποιος ενδιαφέρεται τώρα; Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λόγους να μη λένε καλά λόγια

Με εντυπωσιακή δυναμική συνεχίζει η πορεία της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», η οποία ήδη από τη μεγάλη προπώληση έχει καταγράψει ιστορικά νούμερα στο ελληνικό box office, ξεπερνώντας τις 720.000 πωλήσεις εισιτηρίων. Ο σκηνοθέτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και τοποθετήθηκε τόσο για το όραμα της ταινίας όσο και για την απήχηση που γνωρίζει.

«Εμείς κάναμε μια ταινία αντίδωρο αγάπης για τον Ιωάννη Καποδίστρια, γιατί είναι ο καλύτερός μας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι το πρότυπο του Έλληνα και για να του μοιάσουμε πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε τα πράγματα που μας γέννησαν. Και ποια είναι αυτά; Είναι ο ελληνικός πολιτισμός», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

Για τις κριτικές που έχει δεχτεί η ταινία, ο Γιάννης Σμαραγδής σχολίασε: «Ποιος ενδιαφέρεται τώρα; Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, λόγους να μη λένε καλά λόγια, είναι δικό τους θέμα. Τους αγαπάμε κι αυτούς. Μπορεί να, μπορεί να τους βοηθήσει τώρα η μαζική αποδοχή της ταινίας, να καταλάβουνε ότι πρέπει να αλλάξουνε ρότα. Να μάθουνε δηλαδή να αγαπάνε».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στη σύζυγό του, που έφυγε από τη ζωή. «Την ημέρα που η γυναίκα μου πήρε το, την τελευταία μορφή σεναρίου, είχα γραφτεί περίπου 60 φορές το σενάριο, έκανε τις τελευταίες διορθώσεις όπως έκανε πάντα η γυναίκα μου, έκλεισε το σενάριο και μετά και είπε: “αυτή θα είναι, Γιάννη, η καλύτερή μας ταινία” και έφυγε για τους ουρανούς. Και τη χαιρετώ με αυτό τον τρόπο, εκεί που είναι ψηλά. Την πίστευε και την οργάνωνε για να γίνει ικανή να αγαπηθεί από τον κόσμο. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε. Η δικαίωση είναι της Ελένης, δεν είναι δικιά μου», είπε.

Για την προσέγγιση της Μαρίας Καρυστιανού στον έμπειρο σκηνοθέτη, ώστε να συμπεριληφθεί στο κόμμα της, ο Γιάννης Σμαραγδής ξεκαθάρισε: «Πολλές φορές μου έχουνε γίνει προτάσεις. Μπορώ να πω από όλα τα κόμματα στο παρελθόν, και τα αριστερά και τα δεξιά, και είπα όχι. Δεν ξέρω να ασχοληθώ. Εάν μ’ αγαπάνε οι άνθρωποι, θα πρέπει να μ’ αφήνουνε να κάνω τις ταινίες ή να βοηθάνε να κάνω τις ταινίες».