Ο Γιάννης Αϊβάζης παίζει σε ταινία διεθνούς παραγωγής – Μένει προσωρινά στο Λονδίνο

Σε ταινία διεθνούς παραγωγής παίζει ο Γιάννης Αϊβάζης και μένει προσωρινά στο Λονδίνο, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Ο ηθοποιός παίζει στην ταινία «A Gangster’s Life» που έκανε πρεμιέρα, έχοντας στο πλευρό του ηθοποιούς όπως ο Τόνι Κουκ, ο Τζόνι Γουέλτον, αλλά και η αδερφή της Ντούα Λιπα, Ιρίνα, και την Τρίτη 7 Απριλίου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για να περιγράψει την εμπειρία του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το μεγαλύτερο άγχος του ήταν να φανεί ισάξιος με τους συναδέλφους του.

«Ήταν μια ιδιαίτερη πρεμιέρα ειδικά για μένα» είπε αρχικά ο Γιάννης Αϊβάζης και μίλησε για τους ηθοποιούς που συμμετείχαν στο καστ, τονίζοντας πως είναι όλοι τους πολύ αξιόλογοι. Έπειτα πρόσθεσε: «Είναι μία ωραία δουλειά. Νομίζω ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Η επαφή έγινε μέσω του ατζέντη μου. Με ζήτησαν, ήρθαμε σε επαφή μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας που υπάρχει για τους ηθοποιούς. Έκανα το κάστινγκ, αμέσως με πήρανε. Ήρθα σε επαφή με τον σκηνοθέτη και τους agents και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Για τις ανάγκες της ταινίας γυρίστηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι στο Ρέθυμνο. Στο Λονδίνο έχω και μόνιμη στέγη πλέον».

Έπειτα, ο ηθοποιός μίλησε για την πρεμιέρα της ταινίας, σημειώνοντας πως είναι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα: «Στην πρεμιέρα της ταινίας το μεγαλύτερο άγχος που είχα ήταν, επειδή είναι αγγλόφωνοι, ουσιαστικά το ότι θα ήθελα να είμαι ίσως σχεδόν τουλάχιστον ισάξιος με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά γίνεται ο ρόλος μου είναι τέτοιος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση κυλιέται το έργο. Αυτό που διαπίστωσα τελικά είναι ότι ήμουν κάτι παραπάνω από ισάξιος. Eίμαι χαμηλών τόνων γενικά και χάρηκα πάρα πολύ πρώτα από όλα για αυτό και μετά για όλα τα υπόλοιπα», κατέληξε.

Η υπόθεση αφορά δύο μικροαπατεώνες οι οποίοι εξαπατούν μια αδίστακτη συμμορία του Λονδίνου και μπλέκουν σε καταστάσεις που τους ξεπερνούν. Καταφεύγουν στην επαρχιακή Ελλάδα για να αποφύγουν τις αιματηρές συνέπειες, όμως η διαφυγή δεν είναι τόσο απλή.