MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

O Φωκάς Ευαγγελινός ανέτρεξε στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαρίνο: Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, με λάτρευε

|
THESTIVAL TEAM

Στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαρίνο πριν από περίπου σαράντα χρόνια ανέτρεξε ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο γνωστός χορογράφος τον περιέγραψε ως έναν «γλυκύτατο άνθρωπο» και έναν «σπουδαίο καλλιτέχνη» και εξομολογήθηκε πως θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη του οι στιγμές που μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους συνύπαρξης το 1987.

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο Φωκάς Ευαγγελινός εξήγησε ότι η πρώτη του δουλειά ως χορευτής ήταν στο πλευρό του Γιώργου Μαρίνου. Μιλώντας για εκείνον, ο χορογράφος υπογράμμισε τόσο την καλλιτεχνική υπόσταση του showman όσο και την ποιότητα του χαρακτήρα του.

«Η πρώτη μου ήταν ως χορευτής στη Μέδουσα με τον Γιώργο Μαρίνο. Είναι από τα πράγματα που δε θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου με αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μου που μου ανοίγονται πόρτες. Μπήκα στον Γιώργο Μαρίνο ως χορευτής κι εγώ δεν έφευγα. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Εμένα προσωπικά με λάτρευε και συνεχίσαμε μετά τη σχέση μας. Με αγαπούσε πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

«Και τότε ήταν η πρώτη δουλειά του Μανώλη Παντελιδάκη – να δεις κάποιοι κύκλοι πώς έρχονται- ήμαστε άγγελοι και τραγουδούσαμε το τραγούδι ”Τρεις αγγέλοι ζωγραφίσαν με κραγιόνια βυσσινιά….” και βγαίναμε αγγελούδια εμείς γυμνοί, με ένα βρακάκι και φτερούγες που τις είχε κάνει ο Μανώλης, το 1987», συμπλήρωσε.

Φωκάς Ευαγγελινός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Στέλιος Μάινας: Τώρα είναι πια αργά για να νομίζω ότι κάτι είμαι, τώρα είμαι στην έξοδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κυβερνητικές πηγές: Με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη αντιμετωπίσθηκαν περισσότερα από ζητήματα φθορών

ΖΩΔΙΑ 23 ώρες πριν

Τα τρία ζώδια που μπαίνουν σε περίοδο δοκιμασιών -Η ζωή τους αλλάζει με απρόσμενους τρόπους

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Πούτιν περί περικύκλωσης του Κουπιάνσκ

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ληστεία στο Λούβρο: Ταυτοποιήθηκε το DNA των δύο συλληφθέντων – Αναγνώρισαν εν μέρει τη συμμετοχή τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Αύριο η ώρα της δικαίωσης για τα “εξαφανισμένα” βίντεο στα Τέμπη