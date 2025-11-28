Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου για τον ρόλο του Χλαπάτσα: “Δεν την χάρηκα την επιτυχία”

Καλεσμένος στο Στούντιο 4 βρέθηκε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, το απόγευμα της Παρασκευής, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στον αέρα της ΕΡΤ. Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την μεγάλη αναγνωρισιμότητα που έλαβε μέσα από την τηλεοπτική σειρά “Της Ελλάδος τα παιδιά” και τη διαχείριση της επιτυχίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν την χάρηκα την επιτυχία, δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Δηλαδή πάντα σε ενδιαφέρει ο δρόμος της συνέχειας και ο δρόμος της συνέχειας, που έβγαινε, δεν ήταν αυτός που ήθελα. Το κατάλαβα πολύ γρήγορα αυτό, από τις προτάσεις που είχα”.

“Όταν βλέπεις ότι οι προτάσεις που έχεις δεν είναι στο δρόμο που σε ενδιαφέρει, δεν το χαίρεσαι. Σ’ αυτή την περίπτωση κάθεσαι στο σπίτι σου και περιμένεις κάτι άλλο. Κάποια στιγμή, αυτό που θέλεις, το φτιάχνεις”.

“Υπάρχει το κοινό και υπάρχουν η παραγωγή και οι άνθρωποι που δίνουν τις δουλειές. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα αυτά. Αυτοί, λοιπόν, δεν σε βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και με τυποποίησαν. Αυτό δεν είναι κακό, εξαρτάται πως το βλέπεις, αλλά εμένα δεν ήταν αυτό που με ενδιέφερε” πρόσθεσε, ακόμα, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου στην ψυχαγωγική εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης.