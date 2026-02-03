Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκλαψε με το “σ’ αγαπώ” του γιου του, Πάρη – Η εξομολόγηση στο Instagram

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει μεγάλη αδυναμία στον μονάκριβο γιο του, Πάρη, που έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.

Ο επιχειρηματίας και μοντέλο, που δε θέλει να μιλάει για την ερωτική του ζωή δημοσίως, λατρεύει να μοιράζεται στα social media στιγμές με το 3χρονο αγοράκι του. Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τη Δευτέρα (02.02.2026) αποκάλυψε μία πολύ τρυφερή του στιγμή με τον Πάρη, που τον έκανε να δακρύσει από συγκίνηση.

Εκείνος ταξίδεψε ως τη Θεσσαλονίκη για να παραλάβει το παιδί του από την Ιωάννα Τούνη και ταξίδεψαν μαζί πίσω στην Αθήνα. Πριν μπουν, λοιπόν στο διαμέρισμά τους, βιντεοσκόπησε τη στιγμή και αποκάλυψε τι συνέβη νωρίτερα.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο μικρός Πάρης σε ανύποπτο χρόνο του είπε ενώ βρίσκονταν μαζί στο αυτοκίνητό του ότι τον αγαπάει και του λείπει.

«Επιτέλους φτάσαμε σπίτι. Να σας πω τι έκανε και πραγματικά με έχουν πάρει τα ζουμιά;

Εκεί που ήμασταν στο αμάξι, μου λέει “μπαμπά σ’ αγαπώ πολύ και μου λείπεις” και του λέω “τι μου είπες;” Και μου λέει “σ’ αγαπώ πολύ”. Και με πήραν τα ζουμιά», είπε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει μιλήσει πρόσφατα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πατεράδες από την ελληνική κοινωνία.

«Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για τους πατεράδες πάνε να βγάλουν μια ταμπέλα ότι πάντοτε είμαστε σαν “συνοδευτικό”. Δεν είμαστε “συνοδευτικό”. Είμαστε και εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και για το παιδί. Απλά είναι αυτό το κομμάτι που όλοι προσπαθούν λίγο να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας. Ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα, και γενικότερα δεν παίζει και τόσο ρόλο.

Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί σε όλα τα πράγματα. Δεν έχει να το διαχωρίσουμε. Γι’ αυτό βλέπεις και πάρα πολλές χώρες σκανδιναβικές, που ό,τι κάνει η μαμά, το κάνει και ο μπαμπάς. Δηλαδή ό,τι δικαιώματα έχει από την άδεια της εγκυμοσύνης, τα έχει και ο μπαμπάς», είχε αναφέρει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην εκπομπή «Το πρωινό».