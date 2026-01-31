MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision

|
THESTIVAL TEAM

Στον ελληνικό τελικό της Eurovision θα εμφανιστεί ο Χρήστος Μάστορας, με ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει περίπου ένα τέταρτο της ώρας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Weekend Live, η εμφάνισή του θα περιλαμβάνει τόσο δικές του επιτυχίες όσο και ξένα τραγούδια, σε ένα σχήμα που θα έχει έντονο «άρωμα» Eurovision. Στο πλαίσιο της εμφάνισης, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά και το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα», το οποίο θα ακουστεί αποκλειστικά στη σκηνή του ελληνικού τελικού.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε και απόσπασμα από το 2010, όταν ο Χρήστος Μάστορας είχε συμμετάσχει ως υποψήφιος στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Τη χρονιά εκείνη, την ελληνική εκπροσώπηση είχε κερδίσει τελικά ο Γιώργος Αλκαίος, ο οποίος ανέλαβε την αποστολή στη διεθνή διοργάνωση.

Τα τραγούδια που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι 28. Τα 14 θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, στοιχείο που καθιστά τη δυναμική της στιγμής και την ανταπόκριση των τηλεθεατών κρίσιμη παράμετρο.

Ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών – μίας διεθνούς και μίας ελληνικής. Ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνιδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Χρήστος Μάστορας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Το ζήτημα της μη συνεργασίας μας με τη ΝΔ είναι ειλημμένη απόφαση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Μεταξουργείο: Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο, κατέρρευσε τμήμα της στέγης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-όρια Νομού Καβάλας

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Χιονίζει στα ορεινά της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Missing alert και στη Γερμανία με τη φωτογραφία της – Ποιο σενάριο εξετάζουν οι αρχές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν θέλουμε διεκπεραιωτική αναθεώρηση, τα κόμματα του κέντρου να δείξουν αν έχουν αποβάλει το κακό παρελθόν του