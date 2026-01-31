Ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Στον ελληνικό τελικό της Eurovision θα εμφανιστεί ο Χρήστος Μάστορας, με ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει περίπου ένα τέταρτο της ώρας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Weekend Live, η εμφάνισή του θα περιλαμβάνει τόσο δικές του επιτυχίες όσο και ξένα τραγούδια, σε ένα σχήμα που θα έχει έντονο «άρωμα» Eurovision. Στο πλαίσιο της εμφάνισης, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά και το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα», το οποίο θα ακουστεί αποκλειστικά στη σκηνή του ελληνικού τελικού.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε και απόσπασμα από το 2010, όταν ο Χρήστος Μάστορας είχε συμμετάσχει ως υποψήφιος στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Τη χρονιά εκείνη, την ελληνική εκπροσώπηση είχε κερδίσει τελικά ο Γιώργος Αλκαίος, ο οποίος ανέλαβε την αποστολή στη διεθνή διοργάνωση.

Τα τραγούδια που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι 28. Τα 14 θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, στοιχείο που καθιστά τη δυναμική της στιγμής και την ανταπόκριση των τηλεθεατών κρίσιμη παράμετρο.

Ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών – μίας διεθνούς και μίας ελληνικής. Ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνιδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.