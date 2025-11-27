Ο Χιου Τζάκμαν έκανε την πρώτη του ανάρτηση με τη Σάτον Φόστερ στα social media

Ένα ακόμα βήμα στη σχέση τους έκαναν ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, καθώς επιβεβαίωσαν δημόσια τον δεσμό τους και μέσα από τα social media.

Ο διάσημος ηθοποιός και η επίσης καταξιωμένη σταρ του Broadway δεν έκρυψαν άλλο τον έρωτά τους, δίνοντας στους θαυμαστές τους μια γεύση από την κοινή τους ζωή.

Ο Χιου Τζάκμαν ανάρτησε μια φωτογραφία της νέας του συντρόφου την ώρα που εκείνη εμφανίζεται σε γνωστό jazz club της Νέας Υόρκης, συνοδεύοντάς τη με το σχόλιο: «Η Σάτον Φόστερ παίζει στο Cafe Carlyle εν μέσω διακοπών. Αυτή είναι μια εμβληματική βραδιά για τη Νέα Υόρκη! Και πραγματικά μαγική».

Δείτε την ανάρτηση

Η ανάρτηση έρχεται έναν μήνα μετά την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, όπου οι δύο τους εμφανίστηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι και πόζαραν μαζί στο AFI FEST, στην πρεμιέρα της ταινίας «Song Sung Blue», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η σχέση τους έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.

Οι δύο καλλιτέχνες, που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στο μιούζικαλ «The Music Man» και διατηρούσαν επί χρόνια μια στενή φιλία, αποκάλυψαν δημόσια τον δεσμό τους τον Ιανουάριο, όταν φωτογραφήθηκαν σε δείπνο στη Σάντα Μόνικα/

Ο Χιου Τζάκμαν ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2023 τη λήξη του 27χρονου γάμου του με την Ντέμπορα Λι Φέρνες. Από την πλευρά της, η Σάτον Φόστερ έδωσε τέλος στον γάμο της με τον Tεντ Γκρίφιν τον Οκτώβριο του 2024, μετά από 10 χρόνια κοινής πορείας.