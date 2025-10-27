Ο Άρης Μουγκοπέτρος ξανά στο χειρουργείο: “Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε”

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος έγινε γνωστός λόγω μίας κροτίδας που έσκασε την ώρα που την κρατούσε το περασμένο Πάσχα, με αποτέλεσμα να χάσει 2,5 δάχτυλα από το αριστερό του χέρι, μπήκε ξανά στο χειρουργείο.

Όπως αποκάλυψε μέσω ενός νέου βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, ο γνωστός μουσικός έκανε άλλη μία επέμβαση αποκατάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει το χέρι του. Μάλιστα, ο Άρης Μουγκοπέτρος δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον.

«Μάγκες μου, πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει», ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαριστώντας τον γιατρό του και το προσωπικό του ΚΑΤ.

«Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εσάς σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπάω», πρόσθεσε.