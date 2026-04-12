Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα – “Εδώ είμαι πάλι”

Ένα βίντεο που παίζει ξανά κλαρίνο ανέβασε ανήμερα του Πάσχα ο Άρης Μουγκοπέτρος, ένα χρόνο μετά το συμβάν όπου κροτίδα έσκασε στο χέρι του με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο από τα δάχτυλα του χεριού του.

Ο γνωστός μουσικός, όλους αυτούς τους μήνες δεν το έβαλε κάτω, στέλνοντας μηνύματα στα social media για την πορεία του, αλλά και την αγάπη του για το κλαρίνο.

«Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι βρε παιδιά τέτοια μέρα … Εδώ είμαι πάλι» έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στο βίντεο που παίζει κλαρίνο.

Άρης Μουγκοπέτρος

