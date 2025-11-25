Ο Αποστόλης Τότσικας για τα 52α γενέθλια της Ρούλας Ρέβη: “Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου”

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα, Τρίτη για τη Ρούλα Ρέβη, καθώς έχει τα γενέθλιά της και ο σύζυγός της, Αποστόλης Τότσικας, έσπευσε να της ευχηθεί δημοσίως.

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία της αγαπημένης του συζύγου και έγραψε ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα με αφορμή τα 52α γενέθλιά της. Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και είναι γονείς δίδυμων παιδιών.

«Χρόνια πολλά Σταυρούλα μου. Σταυρούλα μας. Το φως σου να μας φωτίζει πάντα. Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου! Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα», έγραψε στην ανάρτησή του ο γνωστός ηθοποιός, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της συζύγου του.

Επίσης και η Ρούλα Ρέβη δημοσίευσε ένα από καρδιάς κείμενο στο Instagram, κάνοντας έναν απολογισμό, λόγω των γενεθλίων της.

Ακολουθεί μήνυμα γενεθλίων, αποχωρήστε ελεύθερα.

Κάθε μέρα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κάπου μέσα μου υπάρχει ένας μικρός κριτής, που παλεύει να με πείσει πως τα έκανα όλα λάθος ή πως ξέρω εγώ θα μπορούσα και καλύτερα. Δεν τον ακούω πια, δηλαδή εκεί είναι πάντα αλλά τον έχω μικρύνει πολύ, τον έχω σχεδόν ισοπεδώσει θα έλεγα, χωρίς να έχει καταφέρει να με κάνει όμως εγωίστρια. Μια συζήτηση που έχω πάντα με την Ρούλα, τις στιγμές που παραλίγο να κάνει αυτό που ήθελαν οι άλλοι, πάντα της έλεγα να κλείσει τον ήχο και να έχει την τελική απόφαση. Αν κάτι θέλω να πω σήμερα που ακόμα λίγο μεγαλώνω είναι πως ναι, είναι άδικο γαμώτο να έχεις τόσο καλό μυαλό αλλά να μην είσαι πια 25 και ναι είναι πολύ γοητευτικό ταυτόχρονα να σε πιέζει ο χρόνος, γιατί κατάλαβα πως υπό πίεση λειτουργώ καλύτερα έτσι είμαι φτιαγμένη εγώ.

Όποτε ναι να ένα μυστικό, να βρεις και να αποδεχτείς αυτό που είσαι, αλλά να είσαι καλός παιδιά , μην αφήνεις τον κριτή σου να μεγαλώνει , μέχρι να τον αποχαιρετίσεις για πάντα. Να σε αγαπάς και να θυμάσαι τις αρχές σου, τους δικούς σου κανόνες, αυτούς που ορκιζόσουν όταν ήσουν νέος πως δεν θα επιτρέψεις σε κανέναν να στους ορίσει. Πως είναι όλα στα χέρια σου ,με τις δυσκολίες τους και με τη ροή τους. Χρόνια πολλά Ρουλίτσα», έγραψε στην ανάρτησή της η Ρούλα Ρέβη.