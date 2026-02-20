Ο Αναστάσιος Ράμμος σε μια εξομολόγηση καρδιάς: Είμαι καθαρός από ουσίες και αλκοόλ δυο χρόνια, τέσσερις μήνες και δυο μέρες

Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε αυτή την εβδομάδα ο Αναστάσιος Ράμμος, ως καλεσμένος στο vidcast της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube. Ο τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μάχη του με την εξάρτηση από το αλκοόλ και τις ουσίες.



Ειδικότερα, ο Αναστάσιος Ράμμος εξομολογήθηκε αρχικά πως “πήρα για πρώτη φορά ναρκωτικά σε πολύ μικρή ηλικία γιατί ήθελα να κάνω παρέα με τα παιδιά τα οποία δεν έκανα, να γίνω αποδεκτός και στα σκληρά παιδιά. Γιατί, κατά βάθος, η αλήθεια μου είναι ότι είμαι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Ένα παιδάκι το οποίο του άρεσε η μουσική, να χορεύει, ο αθλητισμός. Το πρώτο μου “τσιγάρο” θυμάμαι πως δεν μου άρεσε, δηλαδή ήπια την τζούρα για να κάνω παρέα μαζί τους και να μου μιλάνε”.

“Όλο τον καιρό που ήμουν εξαρτημένος, δούλευα φουλ. Ανώτερη δύναμη για μένα είναι και οι άνθρωποι της εταιρείας μου, της Panik. Αυτή με έσωσε. Γιατί ήταν δίπλα μου. Αυτό θεωρώ ανώτερη δύναμη. Θεός για μένα είναι ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, ο οποίος πιστεύει σε μένα όταν εγώ δεν πιστεύω σε μένα. Και η εταιρεία ήταν εκεί, όλοι, ακόμα και σήμερα αν και τότε δεν το έβλεπα

“Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είμαι καθαρός δυο χρόνια, τέσσερις μήνες και δυο μέρες. Δεν λυπάμαι όμως τα χρόνια που πήγαν χαμένα γιατί ήρθα εδώ που είμαι τώρα. Το διασκέδασα, έκανα πράγματα… δεν το διασκέδασα, δεν έκανα πράγματα και όλο αυτό με έφερε εδώ. Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχω ζήσει” πρόσθεσε, ακόμα, ο Αναστάσιος Ράμμος στη νέα διαδικτυακή του συνέντευξη.