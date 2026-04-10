Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ο χορός της ηθοποιού σε πλοίο και η αντίδραση της μητέρας της – Δείτε το βίντεο

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα κάνει όπως φαίνεται Πάσχα με τη μητέρα της, αγαπημένους συγγενείς και φίλους.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο καταγράφεται ο χορός της σε πλοίο και η αντίδραση της γυναίκας που την έφερε στον κόσμο.

Η κυρία Βίκυ καθισμένη σε μια καρέκλα στο κατάστρωμα και μπροστά η κόρη της, να κουνάει το σώμα της, στον ρυθμό της μουσικής.

Αμακιγιάριστη η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει να το απολαμβάνει. Ο χορός της ήταν αδύνατον να μείνει ασχολίαστος από διαδικτυακούς φίλους της, οι περισσότεροι από τους οποίους έδειχναν να διασκεδάζουν από τις αντιδράσεις και τις κινήσεις που έκανε η μητέρα της. Οι δυο τους διατηρούν μια σχέση ξεχωριστή στο πέρασμα των χρόνων.

Η κυρία Βίκυ βοηθούσε ενεργά την Ντορέττα Παπαδημητρίου με την ανατροφή των δύο γιων της, του Φιλίππου και του Διονύση, ειδικά όταν εκείνη ξεκίνησε την καριέρα της σε νεαρή ηλικία. Όποτε βρίσκουν ευκαιρία ταξιδεύουν και περνούν χρόνο μαζί, όπως συμβαίνει και τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα.

Στο βίντεο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου φαίνεται να χορεύει με κέφι μπροστά στη μητέρα της, την ώρα που ταξιδεύουν με καράβι για τις διακοπές του Πάσχα. Η αντίδραση της μητέρας της, ωστόσο, είναι εκείνη που κλέβει την παράσταση, καθώς δείχνει να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει μπροστά της.

Η ίδια η ηθοποιός συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Πάμε διακοπές και η μαμά μου νομίζει ότι θα χαλαρώσουμε. Την αγαπώ».

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση πήραν φωτιά, με πολλούς χρήστες να εύχονται «Καλό Πάσχα», αλλά και να στέκονται ιδιαίτερα στη μητέρα της, η οποία φαίνεται να έχει αποκτήσει το δικό της μικρό fan club μέσα από τις εμφανίσεις της στα social.