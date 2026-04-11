Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης σε νέα τρυφερά στιγμιότυπα στη Μύκονο ενόψει Πάσχα

Στη Μύκονο επέλεξαν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα της πόλης.

Το ζευγάρι, που πλέον δεν κρύβεται, πραγματοποιεί όλο και πιο συχνά κοινές δημόσιες εμφανίσεις αλλά μοιράζεται και στιγμιότυπα στα social media, επιβεβαιώνοντας πως διανύει μια όμορφη περίοδο στη σχέση του.

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί δυο νέες φωτογραφίες στα Instagram Stories του από την παραμονή του στην Μύκονο με τη σύντροφό του. Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης ποζάρουν χέρι χέρι στα στενάκια του νησιού, ζώντας τον έρωτά τους!

Στη συνέχεια ο ηθοποιός αναδημοσίευσε μια φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και συγγενείς που ταξίδεψαν όλοι μαζί στο νησί των Ανέμων!

Μάλιστα, η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τους δυο ηθοποιούς στο παλιό λιμάνι του κοσμοπολίτικου νησιού, χαλαρούς και ευδιάθετους. Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, ο πρωταγωνιστής της σειράς Grand Hotel ήταν ιδιαίτερα διαχυτικός με τη σύντροφό του, χαρίζοντάς της ένα τρυφερό φιλί στα χείλη πριν συνεχίσουν τη βόλτα τους!

