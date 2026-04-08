Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ήταν πάντα ένα αγκάθι, δυσκολευόμουν πάρα πολύ να ενώσω αυτά τα δύο κομμάτια

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε στη Νάνσυ Παραδεισανού, στο κανάλι της στο YouTube «Nansou TV», και αναφέρθηκε τόσο στη διαχείριση των προσωπικών της σχέσεων μετά το διαζύγιο, όσο και στο πώς αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν τα παιδιά της.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παραδέχθηκε πως για χρόνια δυσκολευόταν να φέρει σε επαφή έναν σύντροφο με τα παιδιά της. «Δεν είχαν γνωρίσει. Εμένα ήταν πάντα αυτό ένα αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ να ενώσω αυτά τα δύο κομμάτια. Kάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα! Ούτε για το “έτσι πρέπει να το κάνουμε”, ούτε “έτσι δεν πρέπει να το κάνουμε”!», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Σημασία έχει να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε, και απέναντι στα παιδιά. Μέχρι εκεί που οφείλουν να γνωρίζουν… κι ανάλογα την ηλικία των παιδιών. Γιατί δεν γίνεται να τους βομβαρδίσεις με μια πληροφορία που δεν τους αφορά, όλη η πραγματικότητα ειδικά, όταν αυτό το πράγμα δεν έρχεται να ενωθεί. Όσο πιο πολύ μπορείς, ανάλογα την ηλικία τους και τη φάση τους… Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σ’ αυτό σωστό και λάθος».

Δείτε το απόσπασμα στο 11:35.