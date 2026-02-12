MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ήταν μεγάλη αλλαγή και ευθύνη, όπως εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρω τον εαυτό μου

|
THESTIVAL TEAM

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα με αφορμή νέα ταινία στην οποία συμμετέχει αυτή τη σεζόν.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η καλλονή ηθοποιός μίλησε για την πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει όταν σε νεαρή ηλικία έγινε για πρώτη φορά μητέρα και, όπως ομολογεί, μεγάλωσε μαζί με τους γιους της.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε ως μητέρα ποια ήταν;

Το ότι ήμουν τόσο μικρή και είχα δύο νέα παιδιά ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ευθύνη. Μεγάλωσα μαζί με τους γιους μου. Εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρω τον εαυτό μου. Όταν κάνεις παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία, δεν έχεις ανακαλύψει ακόμη πλήρως τον εαυτό σου.

Ο προβολέας φεύγει από πάνω σου και στρέφεται σε εκείνα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Μετά, μόλις μεγαλώσουν λίγο, προσπαθείς να καταλάβεις ποια και που είσαι. Ο συνδυασμός δουλειάς και μητρότητας είναι επίσης μια πολύ απαιτητική συνθήκη. Το ξέρουν οι εκατοντάδες χιλιάδες μητέρες που εργάζονται.

Τώρα είστε σε μια ωραία φάση.

Τώρα δεν έχω αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, όταν κάνεις παιδιά, δεν υπάρχει στιγμή που να ηρεμείς. Έχω άλλες αγωνίες για εκείνα, να βρουν τον δρόμο τους για παράδειγμα. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ για τους γονείς και για τις μαμάδες και για τους μπαμπάδες. Οι σκέψεις τους θα είναι πάντα στα παιδιά τους – να είναι ευτυχισμένα και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις κάθε ηλικίας και σταδίου όσο το δυνατόν καλύτερα.

Ντορέττα Παπαδημητρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Eργασίες αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης στηθαίων αύριο στη Μουδανιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι απλώς συντελεστής παραγωγής – Είναι ζήτημα Δημοκρατίας

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Εύη Δρούτσα: Τον Ακύλα δεν τον μετράς φωνητικά, με ποιον θα τον βάλεις; Με τον Πάριο; Με τον Good Job Nicky;

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Όσοι γκρινιάζουν είναι συνήθως μόνιμα ανικανοποίητοι, ίσως και σε άλλους τομείς της ζωής τους

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μαρία Κωνσταντάρου: “Τα πούλησα όλα για να ζήσω – Θέλω να παίξω στον Εκατομμυριούχο” – Η απάντηση Αρναούτογλου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του