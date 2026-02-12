Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ήταν μεγάλη αλλαγή και ευθύνη, όπως εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρω τον εαυτό μου

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα με αφορμή νέα ταινία στην οποία συμμετέχει αυτή τη σεζόν.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η καλλονή ηθοποιός μίλησε για την πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει όταν σε νεαρή ηλικία έγινε για πρώτη φορά μητέρα και, όπως ομολογεί, μεγάλωσε μαζί με τους γιους της.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε ως μητέρα ποια ήταν;

Το ότι ήμουν τόσο μικρή και είχα δύο νέα παιδιά ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ευθύνη. Μεγάλωσα μαζί με τους γιους μου. Εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρω τον εαυτό μου. Όταν κάνεις παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία, δεν έχεις ανακαλύψει ακόμη πλήρως τον εαυτό σου.

Ο προβολέας φεύγει από πάνω σου και στρέφεται σε εκείνα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Μετά, μόλις μεγαλώσουν λίγο, προσπαθείς να καταλάβεις ποια και που είσαι. Ο συνδυασμός δουλειάς και μητρότητας είναι επίσης μια πολύ απαιτητική συνθήκη. Το ξέρουν οι εκατοντάδες χιλιάδες μητέρες που εργάζονται.

Τώρα είστε σε μια ωραία φάση.

Τώρα δεν έχω αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, όταν κάνεις παιδιά, δεν υπάρχει στιγμή που να ηρεμείς. Έχω άλλες αγωνίες για εκείνα, να βρουν τον δρόμο τους για παράδειγμα. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ για τους γονείς και για τις μαμάδες και για τους μπαμπάδες. Οι σκέψεις τους θα είναι πάντα στα παιδιά τους – να είναι ευτυχισμένα και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις κάθε ηλικίας και σταδίου όσο το δυνατόν καλύτερα.