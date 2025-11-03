MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ντόρα Μακρυγιάννη: Τροχαίο ατύχημα για την ηθοποιό

|
THESTIVAL TEAM

Με ένα αναπάντεχο γεγονός ξεκίνησε η εβδομάδα για την Ντόρα Μακρυγιάννη, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο κατά τη διάρκεια της μετακίνησής της προς τη δουλειά.

Όπως έγραψε στην ανάρτηση που έκανε, αυτοκίνητο παραβίασε το STOP και χτύπησε το όχημά της, με αποτέλεσμα να παραμείνει στο σημείο για αρκετή ώρα περιμένοντας την άφιξη της Τροχαίας και της οδικής βοήθειας.

«Να είναι Δευτέρα, να ξυπνάς αχάραγα για να πας για δουλειά, να σε τρακάρουν γιατί το στοπ μάλλον είναι διακοσμητικό κόκκινο στολίδι ενόψει επικείμενων Χριστουγέννων, να περιμένεις την τροχαία 1 ώρα και άλλη 1 την οδική και να κάνεις άλλη 1/5 ώρα για να φτάσεις με ταξί στη δουλειά.

Και μετά από όλο αυτό πρέπει να είσαι ανθρώπινος, ευγενικός και κοινωνικά λειτουργικός για να βγει η μέρα μέχρι το βράδυ διότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν σου φταίει σε κάτι. Θα προτιμήσω την Οδύσσεια του Οδυσσέα», έγραψε η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Ντόρα Μακρυγιάννη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

The Voice: “Άντρας είναι ή γυναίκα;” – Οι coaches δεν πίστευαν στα αυτιά τους

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ισραήλ: Οι σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε ότι ανήκουν σε τρεις ομήρους

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Βουλγαρία – ΒΤΑ: Δύο νεαρές αρκούδες από την Ουκρανία βρίσκουν νέο σπίτι στη Μπελίτσα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Βρετανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη μαζική επίθεση σε τραίνο στην Αγγλία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Βολουδάκη: Δεν πρέπει να κλείσουν ΕΛΤΑ σε απομακρυσμένες περιοχές πριν διασφαλιστεί πώς οι κάτοικοι θα εξυπηρετούνται