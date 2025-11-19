MENOY

Νόβακ Τζόκοβιτς: Χόρεψε χασαποσέρβικο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Ριβιέρα Αθηνών – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Instagram
THESTIVAL TEAM

Σε μια άκρως γιορτινή και λαμπερή ατμόσφαιρα εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης (18/11) ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε στο χριστουγεννιάτικο event του 91 Athens Riviera Members Club.

Το πάρτι είχε έντονο άρωμα… διασκέδασης, καθώς στη σκηνή βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τραγουδώντας στον κόσμο τις μεγάλες του επιτυχίες.

Η στιγμή που «έκλεψε» την προσοχή όλων ήταν όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης ερμήνευε το «Ελεύθερος» και ο Σέρβος σταρ του τένις ανέβηκε μαζί του για να χορέψουν. Η αυθόρμητη αυτή στιγμή έγινε φυσικά viral, μαγνητίζοντας βλέμματα και κινητά.

Στο λαμπερό event έδωσε το παρών και ο Ροντινέι, ο πάντα εκρηκτικός άσος του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν δίστασε να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό την αγαπημένη «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, μάλιστα, απαθανάτισε τη συνάντησή του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και δεν άργησε να μοιραστεί τη φωτογραφία στο Instagram, ενθουσιάζοντας τους followers του.

