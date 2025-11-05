MENOY

Νότης Σφακιανάκης: Συγκλονίζει ο μπασίστας του – “Έχει κλειστεί στον εαυτό του – Θα σκάσει κι αυτός”

THESTIVAL TEAM

Ο πρώην μπασίστας του Νότη Σφακιανάκη, Σάκης Πιλάτος, μίλησε την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή τον θάνατο της συζύγου του τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, μετά από γενναία μάχη με σοβαρό θέμα υγείας και σήμερα, ο στενός συνεργάτης του Νότη Σφακιανάκη μίλησε για την γνωριμία τους στην Κω.

«Την Κίλι την ξέρω από 18 χρονών που ήρθε και δούλευε σαν ξεναγός στην Κω. Εγώ έμενα σπίτι τους, έμεναν σπίτι μου, δηλαδή ήμασταν πολύ δεμένοι. Πάρα πολύ δεμένοι. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη», είπε αρχικά ο Σάκης Πιλάτος.

«Όποιος έφευγε από εδώ, από την Κω, που είχε πρόβλημα υγείας και αυτά, την έπαιρνα τηλέφωνο και την έλεγα “Κίλι, σε παρακαλώ, έρχεται ο τάδε, έχει πρόβλημα”. Έτρεχε και τον βοηθούσε και οικονομικά και τον έτρεχε στους γιατρούς και βοηθούσε. Δεν καλούσαν άνθρωπο σαν κι αυτήν, άγγελος επί γης, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λέξη. Τι να πω… Ταπεινός άνθρωπος, ευγενικός άνθρωπος. Η οικογένειά της εξαιρετικοί άνθρωποι. Είχε έναν αδερφό εξαιρετικό παιδί».

«Είχα την τύχη, πήγα στην Αγγλία, με φιλοξένησαν και σπίτι τους. Εξαιρετική οικογένεια. Από τη μέρα που αρρώστησε, κάθε μέρα ήμασταν εκεί. Μιλούσαμε στο κινητό μέχρι πριν έξι μήνες. Μετά δεν καταλάβαινα τι έλεγε, μετά έστελνε μηνύματα, μετά δεν μπορούσε ούτε μηνύματα να στείλει και είχε επικοινωνία μόνο με τον γιο. Είχε ραγδαία εξέλιξη. Ραγδαία… Ραγδαία. Ο Νότης τώρα είναι, έχει απομονωθεί, έχει κλειστεί στον εαυτό του. Δεν θέλει βοήθεια, δεν θέλει να μιλήσει με έναν φίλο του. Τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει και αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος», κατέληξε ο Σάκης Πιλάτος.

