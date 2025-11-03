Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του, Κίλι

Τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής του περνά ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η πολυαγαπημένη του σύζυγος, Κίλι, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (2 Νοεμβρίου) — ημέρα που ο τραγουδιστής είχε και τα γενέθλιά του.

Η Κίλι Σφακιανάκη, η γυναίκα που βρισκόταν στο πλευρό του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αποτελώντας τη σταθερή του στήριξη τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν είναι πια μαζί του.

Η Αγγλίδα σύζυγος του καλλιτέχνη, σε ηλικία 62 ετών, κατέληξε ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που την ταλαιπωρούσαν τα τελευταία δύο χρόνια — μια δοκιμασία που το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook η στενή φίλη της οικογένειας, Ρούλα Χάμου, ενώ λίγο αργότερα την επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή “Πρωινό” του ΑΝΤ1.