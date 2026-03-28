Νίκος Ψαρράς: Ευτυχώς πρόλαβα να πω στη μητέρα μου όσα ήθελα πριν “φύγει” από τη ζωή

Στην απώλεια της μητέρας του αναφέρθηκε ο Νίκος Ψάρρας, τονίζοντας πως πρόλαβε να της πει όσα ήθελε, πριν πεθάνει. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι τους τελευταίους μήνες της ζωής της βρισκόταν κοντά του, πράγμα που τους επέτρεψε να μοιραστούν πολλές στιγμές μαζί. Παρόλα αυτά, αδυνατεί να διαχειριστεί τόσο τον θάνατο της μητέρας του όσο και του πατέρα του.

«Η απώλεια των ανθρώπων σου είναι κάτι που δεν διαχειρίζεσαι. ‘Ένα μεγάλο κομμάτι σου φεύγει για πάντα και είναι ανεκπλήρωτο. Ευτυχώς, πρόλαβα να πω στη μητέρα μου όσα ήθελα γιατί τους τελευταίους μήνες της ζωής της την είχα εδώ και πέρασα πολύ χρόνο μαζί της. Μακάρι να είχα και άλλο τόσο», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε», το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Κάνοντας έναν απολογισμό της επαγγελματικής του διαδρομής, ο ηθοποιός υποστήριξε πως τα πράγματα κύλησαν χωρίς δυσκολίες. Αυτό όμως, διευκρίνισε, δεν σημαίνει πως δεν δούλεψε σκληρά. «Στη δουλειά μου ήρθαν πολύ εύκολα τα πράγματα. Όχι ότι δεν έχω δουλέψει πολύ. Στάθηκα τυχερός και πολύ γρήγορα εισέπραξα αγάπη από τους συναδέλφους μου», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Θυμούμενος τα χρόνια που πέρασε στην Αμερική, εκμυστηρεύτηκε ότι υπήρξαν στιγμές που θεωρούσε ότι η υποκριτική δεν ήταν το επάγγελμα που έπρεπε να ακολουθήσει. Τότε ήταν και η μόνη περίοδος που αμφέβαλε για την επιλογή του. «Τα χρόνια στην Αμερική ήταν όμορφα, δύσκολα, δημιουργικά και με μεγάλη απογοήτευση και εσωτερική κρίση. Ήταν η μόνη στιγμή στη ζωή μου που ήμουν πεπεισμένος πως έχω διαλέξει λάθος επάγγελμα. Για έναν χρόνο πήγαινα σε οντισιόν, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, και με απέρριπταν όλοι. Έφτασα κοντά στο να κάνω πράγματα, αλλά δεν έγιναν. Αν γύριζα πίσω τον χρόνο, θα τα ξαναπέρναγα όλα», σημείωσε.