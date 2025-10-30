Νίκος Ψαρράς: Αν δεν έχεις σπουδάσει θέατρο, δεν μπορείς να το κάνεις κάθε βράδυ όσους followers κι αν έχεις, ακόμα και εκατομμύρια

Με αφορμή τη νέα θεατρική του παράσταση, ο Νίκος Ψαρράς παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και στα τηλεοπτικά συνεργεία που τον συνάντησαν στην επίσημη πρεμιέρα.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο έμπειρος πρωταγωνιστής επισήμανε πως κάθε άλλο παρά ασφάλεια και διάρκεια στον χώρο του θεάτρου μπορούν να προσφέρουν οι followers στα social media!

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Ψαρράς δήλωσε αρχικά πως “δεν μου έχει ζητήσει παραγωγός τους followers από τα social media. Θα γέλαγα, νομίζω, αν το άκουγα αυτό. Νομίζω πως δεν το ζητάνε από ηθοποιούς που είναι μια 30ετία στο κουρμπέτι, δηλαδή δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν”.

“Στο θέατρο είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί, αν δεν το έχεις σπουδάσει, δεν μπορείς να το κάνεις κάθε βράδυ. Όσους followers κι αν έχεις, ακόμα και εκατομμύρια. Σε κάποια σειρά όμως, αν θελήσουν να πάρουν κάποιους επειδή έχουν followers, τι να πω”.