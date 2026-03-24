MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νίκος Ορφανός για τον όγκο στο κεφάλι: Αν δεν είχα χειρουργηθεί σωστά, θα μπορούσε να καταρρεύσει όλος ο οργανισμός

|
THESTIVAL TEAM

Για την πρόσφατη πολύ σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, όταν διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι και χρειάστηκε να ταξιδέψει στη Γερμανία για να χειρουργηθεί, μίλησε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) ο Νίκος Ορφανός, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Πήγα στη Γερμανία για το χειρουργείο, είχα μεγάλη τύχη. Αυτό ήταν ένας όγκος όχι καρκινικός, αλλά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Δηλαδή αν δεν χειρουργούνταν σωστά, ήταν τόσο κρίσιμο που θα μπορούσε να καταρρεύσει όλος ο οργανισμός», αφηγείται ο Νίκος Ορφανός στην κάμερα του Alpha.

«Είχα τη μεγάλη τύχη να αφεθώ σε έναν καταπληκτικό χειρουργό, σε ένα πολύ εξειδικευμένο κέντρο. Δεν είμαι ντε και καλά υπέρ του να φεύγει ο κόσμος έξω, έτυχε… Και δεν μ’ έκανε να δω πολύ διαφορετικά τα πράγματα, με ενθάρρυνε να τα δω έτσι όπως τριβελίζανε λίγο στο μυαλό μου.

Δηλαδή αυτό που σου ‘πα. Να καταλάβω ότι ξέρεις, ωραίες οι δουλειές, οι ψευδαισθήσεις της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μας κάνει να νομίζουμε ότι επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας, αλλά δεν επικοινωνούμε», αναφέρει ο ηθοποιός.

«Τα είπα κατευθείαν στην οικογένεια, μόλις έγινε η διάγνωση και πήγα στους δύο πρώτους γιατρούς και απέκτησα πλήρη εικόνα. Τους μάζεψα, και το γιο μου και τη γυναίκα μου και τους είπα έχω αυτό, θα το διαχειριστούμε έτσι, θα το παλέψουμε. Ο γιος μου ήρθε μαζί μου στη Γερμανία με τη μαμά του.

Στην κλινική, έμεινε μαζί μου τις πρώτες πέντε μέρες, είδε όλη τη διαδικασία. Γιατί ήθελα να του δείξω πώς πρέπει και αυτός στο μέλλον να χειρίζεται κάθε του δύσκολη στιγμή», περιέγραψε κλείνοντας το ευαίσθητο θέμα ο Νίκος Ορφανός.

Νίκος Ορφανός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

