Νίκος Ορφανός για την πρόωρη γέννηση της κόρης του: Χαιρόμασταν και κλαίγαμε με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε

Μία ανάρτηση έκανε στα social media ο Νίκος Ορφανός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας που ήταν χθες, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, περιγράφοντας για πρώτη φορά δημόσια τις πρώτες δύσκολες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης του τον Μάιο του 2024. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι το παιδί του ήρθε στον κόσμο νωρίτερα από ό,τι περίμεναν, με αποτέλεσμα οι γονείς να επιστρέψουν στο σπίτι «με άδεια χέρια».

Όπως ανέφερε, επί δέκα ημέρες τάιζαν το μωρό «γουλιά γουλιά», συγκινημένοι με κάθε μικρή αύξηση βάρους. Στην ίδια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Νίκος Ορφανός ευχαρίστησε τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες της Μονάδας Νεογνών, σημειώνοντας πως η στήριξή τους υπήρξε καθοριστική.

Σήμερα, 20 μήνες μετά ο ηθοποιός βλέπει το παιδί του να περπατά και να είναι υγιές. Κλείνοντας τη δημοσίευσή του, ο Νίκος Ορφανός τόνισε ότι «κάθε παιδί είναι παιδί όλων» και τόνισε την ευθύνη του καθενός να παραδώσει έναν καλύτερο κόσμο στα παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στην ανάρτησή του: «17 Νοεμβρίου: παγκόσμια ημέρα προωρότητας… Η ζωή έχει το δικό της ρυθμό, ανεξάρτητα από τη δική μας θέληση. Το κοριτσάκι μας ήρθε αργότερα από όσο θα το θέλαμε, αλλά νωρίτερα από όσο έπρεπε. Γυρίσαμε στο σπίτι από το μαιευτήριο με άδεια χέρια. Δέκα μέρες σταλάζαμε στο μικρό της στόμα γάλα, γουλιά γουλιά. Χαιρόμασταν και κλαίγαμε με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε. Με τη στήριξη των υπέροχων γιατρών μας και των νοσηλευτριών στη μονάδα νεογνών τα καταφέραμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σπουδαίοι που τιμούν την εργασία τους και το συνάνθρωπο. Τώρα βλέπω αυτό το ανθρωπάκι, 20 μήνες μετά, που τα πατουσάκια του είναι σαν τα δικά μου να κάνει βηματάκια κρατώντας μου το χέρι και σκέφτομαι…όταν θα έχω αναχωρήσει για μια άλλη διάσταση, τα πόδια μου θα περπατάνε ακόμα σε αυτήν την όμορφη γη. Κάθε παιδί είναι παιδί όλων μας. Έχουμε χρέος να τους δώσουμε έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα σαν παιδικό χαμόγελο…».