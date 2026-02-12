MENOY

Νίκος Μουτσινάς: Η τηλεόραση με έχει αγαπήσει, αλλά αν δεν της κάνω το χατίρι, δεν με αγαπάει

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού βρέθηκε ο Νίκος Μουτσινάς. Ο παρουσιαστής μίλησε για την τηλεόραση και τις αντιδράσεις που έφεραν κάποιες δηλώσεις του γι’ αυτήν.

«Με έχει κουράσει όλο αυτό με την τηλεόραση. Δυσαρεστούνται οι άνθρωποι της τηλεόρασης με αυτό, που είπα ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τα παιδιά της. Το καταλαβαίνω που βγήκαν κάποιοι…», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Ο Νίκος Μουτσινάς είπε στη συνέχεια: «Η τηλεόραση με έχει αγαπήσει γιατί κάτι θα της έχω φέρει, όπως μου έφερε κι αυτή χρήματα, φήμη, δόξα… Αλλά αν δεν της κάνω το χατίρι, δεν με αγαπάει. Άρα, έχουμε τελειώσει με την αγάπη, δεν την περιμένω από την τηλεόραση».

Ο Νίκος Μουτσινάς πρόσθεσε επίσης: «Και δεν μιλάω για τον κόσμο που παρακολουθεί τηλεόραση και τους αρέσω, μιλάμε για την τηλεόραση, για τον οργανισμό που είναι τα κανάλια και απαρτίζονται από ανθρώπους και προσωπικότητες.

Για να μην παθαίνουμε πανικό, δεν είναι και ο ρόλος της τηλεόρασης να σε αγαπάει ως εργαζόμενο. Η τηλεόραση δεν με έχει πικράνει, μου έχει φερθεί σούπερ».

