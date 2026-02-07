Νίκος Μουτσινάς: “Η τηλεόραση δεν μου λείπει, θέλω να περάσω σε μια φάση πιο ήρεμη”

«Δεν νομίζω να με δείτε καλεσμένο στο Moments της Ζέτας Μακρυπούλια» είπε ο Νίκος Μουτσινάς.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» παραχώρησε ο Νίκος Μουτσινάς. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για την τηλεόραση, το Lingo, ενώ τόνισε πως δεν θα τον δούμε καλεσμένο στη νέα εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την “Οικογένεια Άνταμς”, ο κόσμος περνάει πολύ ωραία», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Ο Νίκος Μουτσινάς είπε στη συνέχεια: «Δεν θέλω να μου λείπουν πράγματα. Η τηλεόραση δεν μου λείπει! Το Lingo δεν είναι κρεμάλα, κι εγώ έτσι νόμιζα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να σου πω κάτι, γιατί δεν θέλω να είμαι ασυνεπής.

Είχα πει ότι θα ήθελα να επιστρέψω με ένα τηλεπαιχνίδι για να μην έχω φασαρία και βαβούρα, να είναι πιο μαζεμένο. Θέλω να περάσω σε μια φάση πιο ήρεμη. Δεν νομίζω να με δείτε καλεσμένο στο Moments της Ζέτας Μακρυπούλια».