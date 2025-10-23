MENOY

Νίκος Μουτσινάς: “Δεν μου λείπει η τηλεόραση, ήταν τραυματική η τελευταία φορά”

THESTIVAL TEAM

Ο Νίκος Μουτσινάς παραχώρησε μετά από πολύ καιρό συνέντευξη στο Buongiorno με αφορμή τη συμμετοχή στο μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς». Ο παρουσιαστής και ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιστροφή του στα καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ σχολίασε την τηλεοπτική του διαδρομή.

«Δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί δεν υπάρχει και φευγιό. Υπάρχουν παύσεις. Ενεργοποιήσεις. Παύσεις στις παύσεις, σκέψεις, αποφάσεις. Δεν δέχτηκα πολλές τηλεοπτικές προτάσεις. Κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι ήθελα να έχω την ησυχία μου. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον η περσινή χρονιά, ζοριστήκαμε όλοι. Ήταν πολύ ωραία αυτή η παύση», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Και πρόσθεσε: «Θα επέστρεφα ίσως με κάτι που δεν θα είχε πολύ σκοτούρα, όπως ένα τηλεπαιχνίδι που είναι ανώδυνο. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, είμαι εντάξει. Ήταν τραυματική η τελευταία φορά, ταρακούνησε λίγο το σύστημα».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Μουτσινάς είπε: «Δε μου λείπει η τηλεόραση. Συστήνω σε πολλούς παρουσιαστές να κάνουν αυτή την παύση. Αν δεν κάνεις μία μικρή στάση να δεις τι έχεις κάνει και τι στόχο έχεις, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να δω ελληνική τηλεόραση, με καταστρέψανε».

