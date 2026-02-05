MENOY

Νίκος Μουτσινάς: Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την τηλεοπτική μου επιστροφή

THESTIVAL TEAM

Την απόστασή του από τα σχόλια που γίνονται σχετικά με την τηλεοπτική του επιστροφή, έκανε σαφή ο Νίκος Μουτσινάς.

Τον τελευταίο καιρό, φήμες θέλουν να αναλαμβάνει την παρουσίαση τηλεπαιχνιδιού, με τον ίδιο να μην επιβεβαιώνει, ούτε να διαψεύδει την είδηση. Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, εξήγησε ότι δεν επηρεάζεται από όσους στέκονται στη δήλωσή του «ότι δεν του λείπει η τηλεόραση», ενώ παράλληλα δημοσιεύματα θέλουν να επιστρέφει σε αυτή.

Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Μουτσινάς εμφανίστηκε συγκρατημένος, λέγοντας: «Είμαι μια χαρά, όλα είναι ήρεμα. Δεν μου λείψατε καθόλου. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι σίγουρο για τώρα», είπε για να προσθέσει ότι δεν τον απασχολεί η συζήτηση γύρω από την πιθανή επιστροφή του, υπογραμμίζοντας πως παραμένει προσηλωμένος σε ό,τι κάνει αυτή την περίοδο: «Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την επιστροφή μου στην τηλεόραση. Δεν το λέω με ύφος αυτό, αλλά δεν ασχολούμαι. Κάνω τη δουλειά μου, όποια και αν είναι αυτή».

Νίκος Μουτσινάς

