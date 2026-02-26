MENOY

Νίκος Μακρόπουλος: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο γνωστός τραγουδιστής

Φωτογραφία: Papadakispress - Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Νίκος Μακρόπουλος παραμένει σε νοσοκομείο με πνευμονία και ακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή που του χορήγησαν οι θεράποντες γιατροί. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει διαρκώς στο πλευρό του, στενούς συγγενείς, φίλους και συνεργάτες που περιμένουν να μάθουν πότε θα πάρει εξιτήριο.

Η κατάσταση του καλλιτέχνη δεν εμπνέει ανησυχία. Ο Νίκος Μακρόπουλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και οι εξετάσεις έδειξαν πως καλείται να ξεπεράσει μια πνευμονία. Το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται θα παραμείνει κλειστό, μέχρι να ανακάμψει.

«Ο άνθρωπος ευτυχώς είναι καλύτερα. Βγήκε χθες και ένα δελτίο Τύπου ότι ακυρώνονται οι εμφανίσεις του για να γίνει καλά. Γενικώς όπως καταλαβαίνουμε θέλει προσοχή. Κυκλοφόρησαν πολλοί ιοί», είπε μεταξύ άλλων η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Πέμπτης (26-02-2026), κατά τη διάρκεια του «Happy Day» που παρουσιάζει.

Η πνευμονία προκαλείται από βακτήρια, ιούς ή μύκητες, με συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, βήχα με βλέννα, δύσπνοια και πόνο στο στήθος. Ο Νίκος Μακρόπουλος πάντως αισθάνεται καλύτερα και υπάρχει αισιοδοξία πως σύντομα θα επανέλθει μπροστά στους θαυμαστές του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός την Παρασκευή και το Σάββατο (27-28.02.2026) λόγω του προβλήματος υγείας.

Νίκος Μακρόπουλος

