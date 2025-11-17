MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νίκος Κουρής: Τα προσωπικά μου δεν έχουν σημασία στη δημόσια εικόνα μου

|
THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@star και τη Λιλή Πυράκη παραχώρησε ο Νίκος Κουρής.

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική ζωή του και τον έρωτα.

«Εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που να είναι ερωτευμένος και να μη θέλει να ταλαιπωρείται ή να ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο έρωτας μας ταλαιπωρεί αλλά μας δίνει και ζωή και μεγάλη χαρά», ανέφερε ο Νίκος Κουρής.

Ο Νίκος Κουρής πρόσθεσε επίσης: «Είμαι πολύ καλά. Δεν θέλω να μιλήσω για την προσωπική ζωή μου. Τα προσωπικά μου δεν έχουν σημασία στη δημόσια εικόνα μου. Είμαι πολύ καλά, αυτό θα σου πω, πολύ».

Νίκος Κουρής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

ΠΕΔΚΜ για Δημήτρη Σταμάτη: Αποχαιρετούμε έναν πολιτικό με ισχυρή προσωπικότητά που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο δημόσιο βίο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: “Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Αλ. Σδούκου: Iδιαίτερα σημαντική η επίσκεψη του Ζελένσκι – Η Ελλάδα αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Τίνα Μεσσαροπούλου: Μου σηκώθηκε η τρίχα, για ποιον άνθρωπο μιλάει η Ηλιάνα; Στην Έλενα χρωστάει την επαγγελματική της εξέλιξη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου τιμά την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου με στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο στο ΑΠΘ – Δείτε βίντεο και φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κρήτη: Πώς μία 79χρονη κατάφερε να “παγιδεύσει” τους επιτήδειους που της πήραν 700 ευρώ