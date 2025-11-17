Νίκος Κουρής: Τα προσωπικά μου δεν έχουν σημασία στη δημόσια εικόνα μου

Συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@star και τη Λιλή Πυράκη παραχώρησε ο Νίκος Κουρής.

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική ζωή του και τον έρωτα.

«Εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που να είναι ερωτευμένος και να μη θέλει να ταλαιπωρείται ή να ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο έρωτας μας ταλαιπωρεί αλλά μας δίνει και ζωή και μεγάλη χαρά», ανέφερε ο Νίκος Κουρής.

Ο Νίκος Κουρής πρόσθεσε επίσης: «Είμαι πολύ καλά. Δεν θέλω να μιλήσω για την προσωπική ζωή μου. Τα προσωπικά μου δεν έχουν σημασία στη δημόσια εικόνα μου. Είμαι πολύ καλά, αυτό θα σου πω, πολύ».