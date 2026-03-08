Νίκος Καρβέλας: Oι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες χρησιμοποιούν τη γυναίκα για να υπάρχουν

Ο Νίκος Καρβέλας επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο για τον τρόπο που οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν τις γυναίκες, προκαλώντας προβληματισμό τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο.

Με αφορμή το μουσικό έργο «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα», που κυκλοφορεί από την Panik Gold, ο δημιουργός πραγματοποιεί μια καλλιτεχνική παρέμβαση γύρω από τη θέση της γυναίκας και τον τρόπο με τον οποίο συχνά κρίνεται ή χαρακτηρίζεται.

Ο συνθέτης και στιχουργός αναλύει το σκεπτικό του για το πώς διαμορφώθηκαν οι κοινωνικές δομές που καθορίζουν τον ρόλο της γυναίκας, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα και καλώντας το κοινό σε προβληματισμό.

«Όταν η γυναίκα κάποτε αντιληφθεί ότι η μητρότητα δεν αποτελεί μέσο ολοκλήρωσης του εγώ της, αλλά τον μόνο σίγουρο τρόπο για την ολοκληρωτική απώλειά του, τότε ίσως ο κόσμος αυτός αλλάξει.

Τότε ίσως η γυναίκα βρει το χρόνο και τη διάθεση που τώρα δεν έχει ένεκα μητρότητας, για να διαπιστώσει ότι οι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες την χρησιμοποιούν για να υπάρχουν και να καταδυναστεύουν τον κόσμο που εκείνη γεννάει και άθελά της διαστρεβλώνει. Τότε ίσως η εξουσία αλλάξει χέρια για πρώτη φορά από τη γέννηση του κόσμου» αναφέρει.

Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» δεν είναι ένα τραγούδι. Είναι μία μουσική τοποθέτηση για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία κρίνει κι αντιμετωπίζει τις γυναίκες, καταγράφοντας τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για εκείνες, χωρίς εξωραϊσμούς.