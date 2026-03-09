Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος: Οριστικός χωρισμός

Oριστική αυλαία έπεσε στη σχέση της Νικολέττας Ράλλη με τον σύντροφό της, Μιχάλη Ανδρούτσο. Επειτα από μια μακρά περίοδο εσωτερικής κρίσης το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Realnews, εδώ και τρία χρόνια οι δυο τους βίωναν ένα βαθύ χάσμα στη σχέση τους, το οποίο παρά τις προσπάθειές τους δεν γεφυρώθηκε.

Οπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες, το ζευγάρι παρέμενε κάτω από την ίδια στέγη κυρίως για χάρη της μικρής του κόρης. Προτεραιότητα της Νικολέττας και του Μιχάλη ήταν η ψυχική ισορροπία του παιδιού τους και η διατήρηση ενός ήρεμου οικογενειακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες, η απόσταση μεγάλωνε. Η συμβίωση είχε μετατραπεί περισσότερο σε μια συνειδητή επιλογή ευθύνης παρά σε μια σχέση με κοινό όραμα και συναισθηματική σύνδεση.

Από το περασμένο καλοκαίρι, πήραν τη δύσκολη αλλά ώριμη απόφαση να βάλουν τέλος σε αυτή την κατάσταση και να δώσουν χώρο στην προσωπική τους ζωή. Ο χωρισμός τους είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οριστικός και αμετάκλητος. Παρ’ όλα αυτά, διατηρούν φιλικές σχέσεις και επιθυμούν η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα να γίνει ομαλά και χωρίς εντάσεις.

Μάλιστα, ο Μ. Ανδρούτσος έχει βρει νέο σπίτι, στο οποίο πρόκειται να μετακομίσει σύντομα, κάνοντας το επόμενο βήμα στη νέα καθημερινότητά του. Το μόνο βέβαιο είναι πως θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της κόρης του, καθώς και οι δύο γονείς έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα την ευτυχία και τη σταθερότητα του παιδιού τους.

Η Νικολέττα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει παλαιότερα, είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη φύση της σχέσης τους. Είχε περιγράψει τον δεσμό τους ως «ιδιαίτερο», τονίζοντας πως δεν υπήρξαν ποτέ το «γουτσουνιάρικο» ζευγάρι, αλλά περισσότερο δύο άνθρωποι που λειτουργούσαν σαν φίλοι. Είχε παραδεχθεί, μάλιστα, ότι η εγκυμοσύνη της προέκυψε πολύ νωρίς, μόλις στους εννέα μήνες της σχέσης τους, και ότι αν δεν υπήρχε το παιδί, πιθανότατα θα είχαν χωρίσει από τότε.

Η εξομολόγησή της σήμερα αποκτά άλλη βαρύτητα. Η κόρη τους ήταν και παραμένει το μεγαλύτερο δώρο της ζωής τους. Ομως τα προβλήματα φάνηκαν από το πρώτο κιόλας διάστημα. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια, δεν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν. Ισως γι’ αυτό και δεν προχώρησαν ποτέ σε γάμο, αφού μέσα τους υπήρχε πάντα μια αμφιβολία για το αν η σχέση τους είχε τα γερά θεμέλια που απαιτεί μια τέτοια δέσμευση.