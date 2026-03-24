Νικολέττα Ράλλη για τον χωρισμό της: Δεν θα έπρεπε να χαμογελάω, αλλά είμαι πολύ καλά

Στην είδηση του χωρισμού της αναφέρθηκε η Νικολέττα Ράλλη, σχολιάζοντας ότι είναι καλά μετά τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή.

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε η είδηση, ότι η παρουσιάστρια και ο Μιχάλης Ανδρούτσος τράβηξαν χωριστούς δρόμους μετά από επτά χρόνια σχέσης. Σε δηλώσεις που έκανε η Νικολέττα Ράλλη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου, επιβεβαίωσε την είδηση του χωρισμού της, τονίζοντας ότι είναι καλά, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα.

Αρχικά, η παρουσιάστρια δήλωσε για τον χωρισμό της: «Δεν θα έπρεπε να χαμογελάω σε κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχω να πω κάτι. Είμαι πολύ καλά, είμαστε πολύ καλά. Δεν γράφτηκε κάτι το οποίο με έκανε να εκπλαγώ ή να στενοχωρηθώ. Και με όσα γράφονται κατά καιρούς για εμένα, είμαι πολύ ευνοημένη θεωρώ από τους δημοσιογράφους. Μπορεί να παίζει ρόλο το ότι έχω ασχοληθεί με την τηλεόραση, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ευγενικοί και σεβαστικοί με εμένα. Όταν γίνεσαι γονιός, σκέφτεσαι το παιδί σου για το οτιδήποτε. Ακόμη και που είμαι εδώ σκέφτομαι το παιδί μου».

Στη συνέχεια, η Νικολέττα Ράλλη εξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα ο θάνατος του πατέρα της και οι υποχρεώσεις της την κράτησαν μακριά από όσα διαδραματίζονται στην τηλεόραση: «Έχω να δω τηλεόραση τρεις μήνες, δεν ξέρω γιατί. Έτυχε και είχα πάρα πολύ δουλειά. Έχασα και τον μπαμπά μου, έλειπα συνέχεια και είναι τελείως άλλο το πρόγραμμά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν πλήρης ημερών, 90 ετών. Στενοχωριέσαι μόνο όταν σκέφτεσαι ότι δεν θα τον ξαναδείς».