Νικολέττα Ράλλη για την επιστροφή στην τηλεόραση: Δεν θα την πατήσω όπως την τελευταία φορά

Τη δυνατότητα να τη ρωτήσουν οτιδήποτε αυτοί επιθυμούν έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram η Νικολέττα Ράλλη. Η γνωστή παρουσιάστρια άνοιξε διάλογο στα social media και μοιράστηκε στιγμές και σκέψεις μέσα από ένα Q&A, όπου μεταξύ άλλων απάντησε ανοιχτά σχετικά με τα επαγγελματικά της σχέδια και το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση.

Μάλιστα, η Νικολέττα Ράλλη αποκάλυψε πως πρόσφατα συμμετείχε σε δοκιμαστικό για μια εκπομπή μαγειρικής στον ΑΝΤ1. Ωστόσο, όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο πρότζεκτ δεν ταίριαζε με το ύφος και τις ιδέες που είχε η ίδια στο μυαλό της για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Παιδιά, είναι πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με αυτό. Όχι μόνο σήμερα, αλλά όλα τα χρόνια. Το συζήτησα τηλεοπτικά πρώτη φορά φέτος, αλλά αυτό που μου προτείναν απείχε πολύ από αυτό που ήθελα και δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω. Ειδικά για το comeback μου στην TV, δεν θα την πατήσω όπως την τελευταία φορά. Προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα», σημείωσε η Νικολέττα Ράλλη στην ανάρτησή της.

Η ίδια εξήγησε ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση και πως, αν το κάνει, θα είναι με ένα project που θα την εκφράζει απόλυτα, μακριά από τις δυσάρεστες εμπειρίες του παρελθόντος.