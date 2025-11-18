Νικόλας Ράπτης: Θεωρώ πως όλο αυτό μου κάνει κακό

Ο Νικόλας Ράπτης μίλησε για τα επαγγελματικά του στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Δήμητρα Τσαούση.

«Δεν είναι φοβερό ότι γράφεται για μένα πως θα είμαι στο νέο τηλεπαιχνίδι του Star χωρίς να κάνω δοκιμαστικό; Θεωρώ πως όλο αυτό μου κάνει κακό», είπε αρχικά ο Νικόλας Ράπτης.

Ο Νικόλας Ράπτης είπε στη συνέχεια: «Το τελευταίο δοκιμαστικό που έκανα για τηλεπαιχνίδι ήταν για το 5×5. Είχαμε πρόταση να μεταφέρουμε τη διαδικτυακή εκπομπή που κάνουμε με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και τον Κώστα Μαλιάτση, αλλά αρνηθήκαμε».