MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νικόλας Ράπτης: Θεωρώ πως όλο αυτό μου κάνει κακό

|
THESTIVAL TEAM

Ο Νικόλας Ράπτης μίλησε για τα επαγγελματικά του στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Δήμητρα Τσαούση.

«Δεν είναι φοβερό ότι γράφεται για μένα πως θα είμαι στο νέο τηλεπαιχνίδι του Star χωρίς να κάνω δοκιμαστικό; Θεωρώ πως όλο αυτό μου κάνει κακό», είπε αρχικά ο Νικόλας Ράπτης.

Ο Νικόλας Ράπτης είπε στη συνέχεια: «Το τελευταίο δοκιμαστικό που έκανα για τηλεπαιχνίδι ήταν για το 5×5. Είχαμε πρόταση να μεταφέρουμε τη διαδικτυακή εκπομπή που κάνουμε με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και τον Κώστα Μαλιάτση, αλλά αρνηθήκαμε».

Νικόλας Ράπτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τουρκία: 11 συλλήψεις μετά τον θάνατο των τριών ανθρώπων από δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Νεκρός άνδρας μετά από τροχαίο στο Νέο Κόσμο, είχε χτυπήματα στο κεφάλι – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Την Πέμπτη το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή – Στα Βορίζια είναι μαφιόζοι, δεν είναι εγκλήματα τιμής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Είδος πολυτελείας το σουβλάκι: Αγγίζει πλέον τα 5 ευρώ!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Αθήνα: Χιλιάδες διαδηλωτές στην πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – Συνολικά 11 συλλήψεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 21 ώρες πριν

Νέος ΚΟΚ: Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα βάζει το σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας