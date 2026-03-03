Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Δεν ξέρουμε αν θα γίνει πάλι όπως πριν, αλλά θα επανέλθει

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, στο πλαίσιο βραδινής εξόδου του.

Ο γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός απάντησε για την κατάσταση υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη, που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από ένα αυτοάνοσο πρόβλημα.

«Αν είναι καλύτερα η Χρυσούλα, γίνομαι κι εγώ καλύτερος. Καλά είναι τα πράγματα. Θα τον ξεπεράσουμε τον Ρουβίκωνα. Συμβαίνουν αυτά. Η Χρυσούλα ήταν μια δραστήρια ηθοποιός με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος. Πρέπει να είμαι δίπλα της.

Όταν λέμε ότι είμαστε σύζυγοι, πρέπει να ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Εμείς είμαστε και οι δυο ηθοποιοί, συμπορευόμαστε και στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχουμε κάνει τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας που δυστυχώς λείπουν γιατί έχουν πάει στην Αμερική», είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου είπε στη συνέχεια: «Δεν το ξέρουμε αν η Χρυσούλα θα γίνει όπως πριν, αλλά θα επανέλθει. Είχε κουραστεί από τον χώρο. Αισθανόμουν ότι πιεζόταν και αυτό που της συνέβη ήταν ίσως και από την καταπίεση που αισθανόταν και από μένα και από τον χώρο.

Πάμε καλύτερα όμως. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό γιατί παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα, στον Θεό, και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει».