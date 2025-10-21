MENOY

Νίκη Λάμη: Παίζει να φοβάμαι τον γάμο ασυνείδητα, έχουν έρθει με δαχτυλίδι αλλά αρνήθηκα

Τη Νίκη Λάμη υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2Night Show το βράδυ της Δευτέρας (20/10). Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, τον τρόπο που χειρίζεται τις σχέσεις και τους χωρισμούς της και μίλησε για την έως τώρα πορεία της στον χώρο του θεάτρου.

«Κατάγομαι από την Άρτα. Η γιαγιά μου είχε 12 παιδιά, έχω 42 πρώτα ξαδέλφια. […] Καταλαβαίνω ότι προκαλώ εντύπωση στους άντρες, έχω πάρει επιβεβαίωση από τους άντρες αλλά έχω ανασφάλεια κάθε μέρα. Στο παρελθόν, στους χωρισμούς μου ήμουν drama queen, τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Πρέπει να το ζήσω όλο και να αναγεννηθώ», δηλώνει η Νίκη Λάμη στην αρχή της κουβέντας.

«Κάνω πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, με βοηθάει πολύ. Την πρώτη φορά πήγα όταν δεν ήμουν καλά και μετά ξαναπήγα όταν ήμουν καλά αλλά δεν απολάμβανα τίποτα», εξομολογείται.

«Καλά είμαι και στα προσωπικά μου, το έχω στο μυαλό μου να παντρευτώ και να αποκτήσω παιδιά. Ευτυχώς, οι γονείς μου δεν με πιέζουν σε αυτό αλλά περισσότερο ο κοινωνικός περίγυρος σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Ασυνείδητα σίγουρα υπάρχει περίπτωση να φοβάμαι τον γάμο, να μην επιλέγω έναν άνθρωπο που να θέλω πραγματικά. Έχουν έρθει με δαχτυλίδι αλλά αρνήθηκα. Δεν το μετάνιωσα», παραδέχεται η Νίκη Λάμη στο The 2Night Show.

