MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νίκη Λάμη: Με αγχώνει όταν τα media ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τόσο την τηλεοπτική όσο και την θεατρική της παρουσία την φετινή σεζόν, η Νίκη Λάμη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη πρωταγωνίστρια παραδέχθηκε πως δεν της αρέσει ιδιαίτερα όταν ο Τύπος ασχολείται με την προσωπική της ζωή.

Θα ήθελες να γίνεις σταρ, πάρα πολύ αναγνωρίσιμη;

Όταν γίνεσαι ηθοποιός, υπάρχει στο μυαλό σου αυτή η αναγνωρισιμότητα αλλά όταν, για παράδειγμα, ασχολούνταν με τα προσωπικά μου, μαζευόμουν.

Σε αγχώνει όταν τα media ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή;

Ναι, όταν θέλω να ασχοληθούν, δεν μου αρέσει. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει τρόπος να προφυλάξεις την προσωπική σου ζωή όσο σταρ και να είσαι.

Η αναγνωρισιμότητα επηρέασε ποτέ τον χαρακτήρα σου; Μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή τα μυαλά σου να πήραν αέρα;

Όλα έγιναν τόσο σωστά και σταδιακά σε μένα που δεν έγινε κάποιο μπαμ. Πάντα έτσι κι αλλιώς εμένα με αφορούσε και με αφορά η διάρκεια. Να είσαι σε διάρκεια στο σημείο που θες να είσαι.

Νίκη Λάμη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σαμοντούροφ: Αυξήθηκε το πείσμα των αντιπάλων να μας κερδίσουν μετά το μετάλλιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Στο Λονδίνο τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Θα είναι βασικός ομιλητής στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 15 ώρες πριν

Στο Φανάρι σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ’ – Θα υπογράψει κοινή διακήρυξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Κωνσταντινούπολη: Ο Πάπας έβγαλε τα παπούτσια του, αλλά δεν προσευχήθηκε κατά την επίσκεψή του στο Μπλε Τζαμί

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Θοδωρής Κολυδάς: “Η Ελλάδα μπαίνει στον προθάλαμο του χειμώνα από 4 Δεκεμβρίου” – Η ανάρτηση του μετεωρολόγου