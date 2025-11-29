Νίκη Λάμη: Με αγχώνει όταν τα media ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή

Με αφορμή τόσο την τηλεοπτική όσο και την θεατρική της παρουσία την φετινή σεζόν, η Νίκη Λάμη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη πρωταγωνίστρια παραδέχθηκε πως δεν της αρέσει ιδιαίτερα όταν ο Τύπος ασχολείται με την προσωπική της ζωή.

Θα ήθελες να γίνεις σταρ, πάρα πολύ αναγνωρίσιμη;

Όταν γίνεσαι ηθοποιός, υπάρχει στο μυαλό σου αυτή η αναγνωρισιμότητα αλλά όταν, για παράδειγμα, ασχολούνταν με τα προσωπικά μου, μαζευόμουν.

Σε αγχώνει όταν τα media ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή;

Ναι, όταν θέλω να ασχοληθούν, δεν μου αρέσει. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει τρόπος να προφυλάξεις την προσωπική σου ζωή όσο σταρ και να είσαι.

Η αναγνωρισιμότητα επηρέασε ποτέ τον χαρακτήρα σου; Μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή τα μυαλά σου να πήραν αέρα;

Όλα έγιναν τόσο σωστά και σταδιακά σε μένα που δεν έγινε κάποιο μπαμ. Πάντα έτσι κι αλλιώς εμένα με αφορούσε και με αφορά η διάρκεια. Να είσαι σε διάρκεια στο σημείο που θες να είσαι.