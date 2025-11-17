MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νίκη Λάμη: Δεν είχα άγχος επειδή ήμουν όμορφη ότι έπρεπε να αποδείξω πως έχω ταλέντο

|
THESTIVAL TEAM

Η Νίκη Λάμη ανέφερε σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 ότι ποτέ δεν την προβλημάτισε αν θα επηρέαζε τη γνώμη ανθρώπων του θέατρο για το υποκριτικό της ταλέντο. Η ηθοποιός αναγνώρισε ότι πολλές φορές η ομορφιά αποδεικνύεται βοηθητική, αλλά η ίδια δεν θέλει να πορεύεται με αυτό το σκεπτικό.

Η Νίκη Λάμη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, και ρωτήθηκε για το αν ένιωθε ότι η εμφάνισή της θα αποτελούσε εμπόδιο στην αναγνώριση των υποκριτικών της δυνατοτήτων. «Μπαίνουν εύκολα ταμπέλες, ειδικά σε αυτό τον χώρο. Δεν είχα άγχος επειδή ήμουν όμορφη ότι έπρεπε να αποδείξω πως έχω ταλέντο. Το άγχος μου ήταν αν θα έρθει κάποιος σκηνοθέτης να μου πει “σε θέλω γι’ αυτό”. Μπήκα στα βαθιά τελείως και απλά το έκανα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Νίκη Λάμη επισήμανε ότι η επιβεβαίωση της δίνει περισσότερο θάρρος να διεκδικήσει πράγματα και παραδέχτηκε ότι η ομορφιά παίζει ρόλο αλλά δεν πορεύεται μόνο με αυτή.

«Αντιλαμβάνομαι ότι η επιβεβαίωση αυτή θα μου δημιουργήσει μέσα μου μεγαλύτερο χώρο στο να διεκδικήσω και να κάνω κάτι. Σίγουρα συνδέεται. Η ομορφιά παίζει ρόλο, αλλά δεν πηγαίνω με αυτή τη σκέψη. Είναι γυναικείο χαρακτηριστικό και το νάζι και όλο αυτό. Εγώ το έχω, το ασπάζομαι απόλυτα και το θέλω», πρόσθεσε.

Νίκη Λάμη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Χάρης Φλέουρας: Το βράδυ έβλεπε σε όνειρο τον θάνατο τους και έπειτα από μια μέρα μαθαίναμε ότι έφυγαν από τη ζωή

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης για σύντομες αστικές αποδράσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάμφτωχη μονογονεϊκή οικογένεια γλύτωσε το μοναδικό της ακίνητο ακυρώνοντας πλειστηριασμό από fund

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας εργαζομένων