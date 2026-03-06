MENOY

Netflix: “Μπλόκο” στη συνεργασία με τη Μέγκαν Μαρκλ- Τι οδήγησε στο “επιχειρηματικό διαζύγιο”

|
THESTIVAL TEAM

Το Netflix διακόπτει τη συνεργασία του με το μπραντ «As Ever» της Μέγκαν Μαρκλ, με φαινομενική αφορμή και την ολοκλήρωση της περιβόητης εκπομπής της «Με αγάπη, Μέγκαν».

«Η εκπομπή δε συνεχίστηκε, οπότε δεν είχε νόημα να συνεχίσουμε και τη συνεργασία», ανέφερε πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η 44χρονη Μέγκαν, και ο πρίγκιπας Χάρι είχαν υπογράψει ένα «μέγκα-ντιλ» 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το Netflix μετά την αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια το 2020.

Μέσα από αυτό, παρουσίασαν το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ «Χάρι και Μέγκαν», αλλά οι εκπομπές όπως τα «Πόλο» και «Με αγάπη, Μέγκαν», που ωστόσο δεν κατάφεραν να έχουν ιδιαίτερη απήχηση.

Η σειρά «Με αγάπη, Μέγκαν» που προωθούσε και τα εδώδιμα «As Ever», δεν ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Παράλληλα, τα νέα πρότζεκτς του ζευγαριού, όπως ταινίες βασισμένες στα βιβλία «Συνάντησέ με στη λίμνη» και «Η ημερομηνία γάμου», φαίνεται να έχουν «κολλήσει», αφήνοντας το μέλλον των συμφωνιών τους, κάπως αβέβαιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μαρκλ, έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στις πωλήσεις των «As Ever», που κυκλοφόρησαν επίσημα τον Απρίλιο του 2025.

Έτσι, τα γραφεία της Netflix στο Λος Άντζελες είχαν γεμίσει με βάζα μαρμελάδας, κεριά, κρασί και άλλα προϊόντα.

«Υπάρχει τόσο μεγάλη υπερπροσφορά», λέει μια πηγή.

Πηγή: skai.gr

Μέγκαν Μαρκλ

