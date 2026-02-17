MENOY

LIFESTYLE

Νένα Μεντή: Δεν ξέρω αν όλες οι γιαγιάδες είναι τόσο ηλίθιες όσο εγώ

|
THESTIVAL TEAM

Πηγή ευτυχίας και αναζωογόνησης θεωρεί η Νένα Μεντή το εγγόνι της. Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως ο ερχομός του έκανε έντονη την επιθυμία της να ζήσει, ενώ με διάθεση χιούμορ αναρωτήθηκε, αν όλες οι γιαγιάδες είναι τόσο ηλίθιες όσο εκείνη.

«Η μάνα είναι πολύ νεότερη σε ηλικία όταν έχει παιδί. Όταν έχει εγγόνι, πάει προς το ουυυυ. Εκεί, λοιπόν, της δίνει το εγγόνι παράταση ζωής γιατί νιώθει πάλι ότι θέλει να ζήσει. Δεν είναι μόνο το θέατρο που θέλω να ζήσω. Δεν είναι ότι αγαπώ δέκα ανθρώπους», εξομολογήθηκε η Νένα Μεντή στο Podcast «Ποιος είσαι τελικά;».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως δεν έχει βιώσει ξανά κάτι τέτοιο και ότι τα συναισθήματα που της γεννώνται είναι διαφορετικά από αυτά που συνοδεύουν τη μητρότητα. «Είναι ότι το εγγόνι με κάνει τόσο ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι όλα τα εγγόνια του κόσμου, ούτε όλες οι γιαγιάδες τόσο ηλίθιες όσο εγώ. Μπορεί να είμαι υπερβολικά. Χαζομάνα δεν ήμουν πάντως. Με το εγγόνι έχω πάθει αυτή την πλάκα», πρόσθεσε.

Νένα Μεντή

