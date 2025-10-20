MENOY

Νένα Χρονοπούλου: Η πρώτη εικόνα της μετά το λίφτινγκ

|
THESTIVAL TEAM

Η Νένα Χρονοπούλου ανακοίνωσε χωρίς κανένα κόμπλεξ ότι έκανε face lift.

H ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook και αποκάλυψε την αισθητική επέμβαση που έκανε, με το αποτέλεσμα να είναι, αν κρίνουμε από τη φωτογραφία, εντυπωσιακό.

«Μόνο εσύ χαρίζεις φρεσκάδα, λάμψη και νιότητα χωρίς παραμόρφωση! Ευχαριστώ για το χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα! Πως το είπαμε αγαπημένε μου; Deep plane face lift !!! Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν !!! Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας !!!» έγραψε η Νένα Χρονοπούλου στην ανάρτησή της.

Νένα Χρονοπούλου

