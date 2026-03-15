Νεφέλη Ορφανού: Μια φορά που δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση, του έριξα μία ανάποδη

THESTIVAL TEAM

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και τον Αρτ μίλησε η Νεφέλη Ορφανού. Η ηθοποιός απάντησε για το φλερτ, τη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και το Ρετιρέ.

«Δεν ξέρω αν είμαι κοκέτα, αλλά κάνω 3-4 μπάνια τη μέρα. Δεν λέω ποτέ την ηλικία μου», είπε αρχικά η Νεφέλη Ορφανού.

Η Νεφέλη Ορφανού είπε στη συνέχεια: «Ήταν άλλο το φλερτ τότε και άλλο είναι τώρα. Πλέον στην πέφτει ο άλλος, είναι πέφτουλες! Μια φορά που δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση, του έριξα μία ανάποδη.

Το Ρετιρέ ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Δαλιανίδη. Δεν με πείραξε ποτέ ο χαρακτηρισμός “ξινή”, έξω με λάτρευε ο κόσμος».

