Ναταλία Γερμανού για τον Akyla: Έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, τα ισοπέδωσε όλα

Την άποψή της για τους καλλιτέχνες που διαγωνίστηκαν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς της Eurovision εξέφρασε η Ναταλία Γερμανού.



Η παρουσιάστρια και στιχουργός, που έχει συνδεθεί με τον διαγωνισμό τραγουδιού, υπογράφοντας τους στίχους του My Number One, το οποίο χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα, αναγνώρισε ότι Akylas έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, ενώ τον παρομοίασε με τρακτέρ που ισοπέδωσε τα πάντα.



Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, εξήγησε αρχικά ότι απόλαυσε και τις δύο τηλεοπτικές βραδιές τόσο λόγω των διαγωνιζόμενων όσο και των τριών παρουσιαστών.



«Μου άρεσαν πολύ οι δύο βραδιές. Ήταν πάρα πολύ ωραία οργανωμένες, σκηνοθετημένες, μου άρεσαν τα κείμενα, οι παρουσιαστές και η χημεία τους. Βρήκα πολύ ωραίες φωνές ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους αλλά δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με όλους όσοι προκρίθηκαν», είπε. «Ξετρελάθηκα με τους Koza Mostra, είμαι φαν της φωνής του Ηλία Κόζα», πρόσθεσε στη συνέχεια.



Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι, αν και ο Good Job Nicky είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, η ίδια εντόπισε κάποια προβλήματα στην εμφάνισή του. «Θα μου επιτρέψετε να πω μία unpopular opinion για τον Good Job Nicky. Ενώ είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, δεν πιστεύω ότι χθες ήταν στην καλύτερή του βραδιά. Δεν ξέρω αν είχε θέμα με τον ήχο, αλλά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και φανταζόμασταν. Ξέρουμε τις δυνατότητές του αλλά χθες ένιωσα ότι ήταν ένα κλικ κάτω φωνητικά», σχολίασε.



Κλείνοντας, τόνισε ότι ο Aklyas έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και ότι με την παρουσία του τα «ισοπέδωσε» όλα. «Ο Akylas έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, μην κρυβόμαστε τώρα. Και είναι λίγο άδικο για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Ήταν σαν ένα τρακτέρ που πέρασε και τα ισοπέδωσε όλα».