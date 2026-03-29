Ναταλία Γερμανού για Μαρινέλλα: Τέτοιοι άνθρωποι με τέτοια προίκα δε σβήνουν και δεν ξεχνιούνται

Το δικό της αντίο στη Μαρινέλλα, που έφυγε χθες από τη ζωή στα 88 της χρόνια, είπε σήμερα η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

«Νομίζω πως διαλέξαμε το πιο ωραίο τραγούδι, για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας αυτό το υπέροχο πλάσμα. Το τραγούδι αυτό το έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης για τη σειρά «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» και τα λόγια του περιγράφουν τέλεια τη Μαρινέλλα.

Η Μαρινέλλα όντως κατάπιε έναν προβολέα με το που γεννήθηκε και το φως του την ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Θα πουν κάποιοι ότι αυτός ο προβολέας έσβησε εκείνη τη νύχτα στη σκηνή που ήταν η τελευταία της βραδιά που τραγούδησε ζωντανά μπροστά σε κόσμο.

Εγώ θα πω πως δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί τόσο φωτεινοί άνθρωποι που κουβαλάνε μαζί τους τέτοια τεράστια προίκα και μας την κληροδοτούν όλα αυτά τα χρόνια, τα επόμενα, δεν σβήνουν, δεν ξεχνιούνται… Δεν σωπαίνουν τόσο τεράστιες φωνές. Κι αυτή η φωνή δεν θα σωπάσει!

Την αποχαιρετούμε, της ευχόμαστε καλό ταξίδι στον παράδεισο… Πολύ τυχεροί όλοι αυτοί εκεί πάνω, που θα τους συντροφεύει αυτή η υπέροχη φωνή.

Ξεκουράστηκε, θα πω εγώ… Θερμά συλλυπητήρια στην κόρη της, την Τζωρτζίνα, και στους δικούς της ανθρώπους βέβαια… Έδωσε τη μάχη της, μια άνιση μάχη βέβαια, δεν ήταν μια μάχη δίκαιη, αλλά ξεκουράστηκε, είναι καλύτερα τώρα», είπε η Ναταλία Γερμανού.